Самый вредный вариант начинки для блинов назвал врач

21:20, 27 февраля 2025, ПАИ

Самым вредным вариантом начинки для блинов считается сгущённое молоко, поделилась врач-гастроэнтеролог первой категории, диетолог, психолог пищевого поведения Нурия Дианова в интервью «Радио 1».

«Это очень сладкий продукт, который содержит много сахара. Лучше использовать арахисовую пасту, тыквенный урбеч, смесь измельчённых орехов или семян. Сгущёнка – это пустые калории», — пояснила эксперт в беседе с «Радио 1».

Вместо сгущёнки или жирной сметаны, в которых много насыщенных жиров, Нурия Дианова рекомендует добавлять в блины греческий йогурт с фруктами. Это сделает блюдо более питательным и полезным.

Ранее самые полезные начинки для блинов назвала нутрициолог.