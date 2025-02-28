Строительство нового лечебного корпуса военного госпиталя в Пскове планируют завершить в этом году

16:16, 28 февраля 2025, ПАИ

Строительство нового лечебного корпуса военного клинического госпиталя в Пскове планируют завершить до конца этого года. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на совещании, посвящённом данному объекту.

«Планы у нас большие – до конца года необходимо завершить новый объект, затем провести реконструкцию прежнего здания», – отметил глава региона.

Напомним, что на прошлой неделе по этому вопросу губернатор провёл встречу с первым замначальника Главного военно-медицинского управления Министерства обороны РФ Владимиром Уйбой.

В этот раз глава региона обсудил ход работ с представителями подрядчика.