Путешествие по России закончилось для гдовича тюрьмой

16:41, 28 февраля 2025, ПАИ

Житель Гдовского района отправится в тюрьму после незаконного путешествия по России, сообщили ПАИ в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Мужчина, являясь поднадзорным лицом и зная об установленных судом ограничениях, самовольно уехал на заработки и стал жить по различным адресам в Кингисеппском районе и городе Усть-Луга Ленинградской области, а так же в Перми.

В судебном заседании гдович полностью признал свою вину.

Гдовский районный суд признал мужчину виновным по части 1 статьи 314.1 УК РФ (самовольное оставление поднадзорным лицом места жительства, совершенное в целях уклонения от административного надзора). Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 месяца с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.