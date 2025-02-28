В центре Пскова найден утопленник
В центре Пскова найден утопленник, сообщили ПАИ в СУ СК РФ по Псковской области.
Сообщения о трупе подо льдом реки Мирожки в правоохранительные органы поступило 27 февраля. По полученной следствием информации, погибшим является 45-летний местный житель, который с 28 января 2025 года перестал выходить на связь с родственниками.
Назначена судебно-медицинская экспертиза, проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Напомним, в Пскове и области действует запрет выхода на лёд. Гулять по льду и заниматься подлёдным ловом рыбы категорически запрещается.
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