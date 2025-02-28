Утверждён график строительно-монтажных работ на площадке нового лечебного корпуса военного госпиталя в Пскове

17:14, 28 февраля 2025, ПАИ

Утверждён график со сроками окончания строительно-монтажных работ на площадке строительства нового лечебного корпуса военного клинического госпиталя в Пскове. Об этом рассказал руководитель проекта ППК «Военно-строительная компания» Александр Андреев на совещании с губернатором Михаилом Ведерниковым. Видео со встречи глава региона опубликовал в своём телеграм-канале.

«На сегодняшний день строительство военного госпиталя идёт с небольшим отставанием от изначально запланированной даты. Мы утвердили график со сроками окончания строительно-монтажных работ. Вводом госпиталя ориентировочно станет конец сентября этого года», – отметил Александр Андреев.

Он также обозначил причину отставания работ. «Основная проблема касается удорожания проекта в части вопроса, касающегося технологического присоединения. Львиную долю работ на себя взяли город и правительство региона – у нас вопросов к ним нет», – подчеркнул Александр Андреев.

На данный момент на объекте закрыты все вопросы, касающиеся электричества, ливнёвки, хозбытовой части, водоснабжения и слаботочной системы, добавил он. «Все находится в достаточном количестве. Сейчас идёт вопрос, касающийся закрытия технологических присоединений», – заключил Александр Андреев.

Ранее сообщалось, что строительство нового лечебного корпуса военного госпиталя в Пскове планируют завершить в этом году.