Главные факторы при выборе квартиры назвали жители СЗФО

18:02, 28 февраля 2025, ПАИ

Для 52 % опрошенных жителей регионов СЗФО при выборе жилья в новостройке главным фактором выбора является цена, а ещё для 33 % – расположение дома и надёжность продавца, рассказали ПАИ в пресс-службе «Авито» по Северо-Западу.

Также для 31 % респондентов важна инфраструктура, для 29 % – транспортная доступность и планировка жилья и для 27 % – площадь квартиры. Среди наиболее важных дополнительных удобств 54 % жителей Северо-Запада отметили наличие охраняемой территории, 44 % – детские площадки, а 38 % – действующий бизнес на первых этажах дома.

В середине прошлого года из-за отмены льготной ипотеки на первичном рынке недвижимости сложился отложенный спрос, который на сегодняшний день может быть частично реализован, отметил управляющий директор направления первичной недвижимости «Авито Недвижимости» Дмитрий Алексеев.

«В последние месяцы растёт активность потенциальных покупателей новостроек на платформе. Вложения застройщиков в качественное строительство, высокий уровень сервиса, инфраструктуру и гибкие условия покупки выступают важными условиями для привлечения покупателей на рынке», – добавил он.

Отвечая на вопрос о том, откуда жители СЗФО узнают о новых предложениях застройщиков, 45 % респондентов ответили, что нашли информацию на маркетплейсах и в классифайдах – онлайн-сервисах, где различные объявления частных лиц и компаний сгруппированы по темам. Ещё 32 % участников опроса узнают о новых квартирах от знакомых, 30 % – из рекламы и 23 % – в социальных сетях.

«В условиях острой конкуренции за покупателей застройщики стали активнее использовать инструменты имиджевой рекламы, которые работают на максимальный охват аудитории», – заявил директор «Авито Рекламы» Яков Пейсахзон. По его данным, инвестиции застройщиков в медийную рекламу на «Авито» выросли в четыре раза.

Напомним, что в Пскове в районе Овсище построят новый девятиэтажный многоквартирный дом комфорт-класса, на первом этаже которого организуют библиотеку.