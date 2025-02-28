Участок улицы Карла Маркса в Пскове закроют для движения с 4 марта

18:13, 28 февраля 2025, ПАИ

С 4 по 8 марта с 9:00 до 22:00 в Пскове закроется участок автомобильной дороги на улице Карла Маркса от улицы Гоголя до улицы Некрасова. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе администрации Пскова.

Ограничения связаны с проведением аварийных дорожных работ.

Псковичей просят учесть эту информацию при планировании поездок, внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков и выбирать пути объезда.

Ранее сообщалось, что часть улицы Ижорского Батальона временно закроют в Пскове.