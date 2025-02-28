Концерт для балалайки-контрабаса по мотивам Даниила Хармса прозвучит на Фестивале русской музыки

19:29, 28 февраля 2025, ПАИ

Заслуженный артист России Михаил Дзюдзе представит новую концертную программу на сцене Псковской областной филармонии в рамках 51-го Фестиваля русской музыки имени М. П. Мусоргского и Н. А. Римского-Корсакова. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

В программе вечера 19 марта – концерт для балалайки-контрабаса с абсурдом, созданный композитором Рустамом Сагдиевым по мотивам произведений Даниила Хармса. Это произведение сочетает в себе черты музыкально-драматического спектакля, concerto grosso и антифонной литургии.

В партитуре концерта идеи абсурда воплощаются не только через тексты Даниила Хармса, но и через состав исполнителей и музыкально-стилистические особенности. Михаил Дзюдзе выступит в роли чтеца и исполнителя, чья партия является частью партитуры наряду с задействованными сложными инструментами – народными и академическими.

Произведение будет исполнено совместно с камерным составом Губернаторского симфонического оркестра Псковской области под управлением дирижёра Александра Антонова.

Отметим, что 51-й Фестиваль русской музыки имени М. П. Мусоргского и Н. А. Римского-Корсакова проходит в рамках национального проекта «Семья».