Концерт для балалайки-контрабаса по мотивам Даниила Хармса прозвучит на Фестивале русской музыки
Заслуженный артист России Михаил Дзюдзе представит новую концертную программу на сцене Псковской областной филармонии в рамках 51-го Фестиваля русской музыки имени М. П. Мусоргского и Н. А. Римского-Корсакова. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.
В программе вечера 19 марта – концерт для балалайки-контрабаса с абсурдом, созданный композитором Рустамом Сагдиевым по мотивам произведений Даниила Хармса. Это произведение сочетает в себе черты музыкально-драматического спектакля, concerto grosso и антифонной литургии.
В партитуре концерта идеи абсурда воплощаются не только через тексты Даниила Хармса, но и через состав исполнителей и музыкально-стилистические особенности. Михаил Дзюдзе выступит в роли чтеца и исполнителя, чья партия является частью партитуры наряду с задействованными сложными инструментами – народными и академическими.
Произведение будет исполнено совместно с камерным составом Губернаторского симфонического оркестра Псковской области под управлением дирижёра Александра Антонова.
Отметим, что 51-й Фестиваль русской музыки имени М. П. Мусоргского и Н. А. Римского-Корсакова проходит в рамках национального проекта «Семья».
Концерт для балалайки-контрабаса по мотивам Даниила Хармса прозвучит на Фестивале русской музыки
Врачи Дедовичской районной больницы провели выездную диспансеризацию в ФАПе деревни Крутец