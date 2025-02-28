Толщину ледяного панциря на псковских водоёмах назвали эксперты

19:55, 28 февраля 2025, ПАИ

На Псковском озере в районе острова Залита и на Чудском в районе Раскопеля установился неравномерный ледяной покров толщиной от девяти сантиметров, сообщили в ГУ МСЧ России по Псковской области.

По данным ледовой разведки, на реке Великой в черте Пскова и в районе деревни Гуйтово, на реке Плюссе в районе деревни Брод и на реке Гдовке в районе деревни Устье тоже отмечен ледостав, но значительно меньшей толщины.

На реке Плюссе – неполный ледостав. А на Великой в районе Опочки и деревни Пятоново, на Ловати в черте города Великие Луки и на Шелони в районе Порхова и вовсе забереги, местами шугоход.

На следующей неделе прогнозируются лёгкие минусовые температуры по ночам, плюсовые температуры днём и смешанные осадки в виде снега и дождей. Все эти факторы неблагоприятно скажутся на прочности ледяного покрова, превращая его в рыхлую и ломкую массу, которая не в состоянии выдержать нагрузку.

В МЧС напоминают, что прочная поверхность льда обычно прозрачная, с голубоватым или зеленоватым отливом. Мутность, пузырьки, желтизна – признаки ненадёжного ледяного панциря.

Наиболее опасные участки находятся в местах быстрого течения и стока тёплых вод, а также там, где имеются полыньи или водоросли, вмёрзшие в лёд.

Безопасной для выхода на лёд одного человека является толщина льда не менее десяти сантиметров. Для этого необходима устойчивая морозная погода без оттепелей с температурами –15...–10 градусов на протяжении около десяти дней. Если при этом на лёд ложится снег, то скорость нарастания льда существенно замедляется.

Ранее сообщалось, что до +4 градусов ожидается в Псковской области в первый день весны.