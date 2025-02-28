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Как прошёл третий день работы псковских добровольцев в зоне ЧС в Краснодарском крае

Группа из десяти волонтёров из Псковской области находится на черноморском побережье для ликвидации загрязнения, вызванного крушением танкеров. Об этом ПАИ сообщили псковские добровольцы.

Фото: Ресурсный центр поддержки добровольчества Псковской области

«Волонтёры чистят береговую территорию Чёрного моря после выброса нефтепродуктов. Ребята хорошо справляются с поставленными задачами, работают слаженно и с позитивом. Сил добровольцам придаёт природа, которая щедро одаривает шумом прибоя и рисует потрясающие закаты», – отметили в Ресурсном центре поддержки добровольчества Псковской области.

Отметим, в состав группы вошли участники из Пскова, Великих Лук, Порхова, Красногородска, Дно.

В работе по очистке побережья Чёрного моря от мазута участвует около четырёх тысяч человек из разных регионов страны.

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