Как прошёл третий день работы псковских добровольцев в зоне ЧС в Краснодарском крае

20:12, 28 февраля 2025, ПАИ

Группа из десяти волонтёров из Псковской области находится на черноморском побережье для ликвидации загрязнения, вызванного крушением танкеров. Об этом ПАИ сообщили псковские добровольцы.

«Волонтёры чистят береговую территорию Чёрного моря после выброса нефтепродуктов. Ребята хорошо справляются с поставленными задачами, работают слаженно и с позитивом. Сил добровольцам придаёт природа, которая щедро одаривает шумом прибоя и рисует потрясающие закаты», – отметили в Ресурсном центре поддержки добровольчества Псковской области.

Отметим, в состав группы вошли участники из Пскова, Великих Лук, Порхова, Красногородска, Дно.

В работе по очистке побережья Чёрного моря от мазута участвует около четырёх тысяч человек из разных регионов страны.