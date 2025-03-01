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О подвиге Героя России Алексея Воробьёва рассказал его отец

О своём сыне – Герое России Алексее Воробьёве, который погиб в неравном бою с боевиками Хаттаба под Улус-Кертом в Аргунском ущелье Чечни в 2000 году, рассказал Владимир Воробьёв. Об этом сообщает телеканал «Первый Псковский».

Герой России Алексей Воробьёв, имя которого сейчас носит одна из школ Пскова, рос в армейской среде и осознанно выбрал опасную профессию. Став командиром разведгруппы, он блестяще выполнял задачи на территории республик Дагестан и Чечня, отмечает его отец.

«Всегда очень точные координаты давал расположения бандформирований. Даже несколько раз доставлял языков, которые давали ценную информацию для нашего командования», – сказал Владимир Воробьёв.

В 2000 году Алексей Воробьёв принял решение остаться в Чечне вместе с коллегами-разведчиками. 29 февраля он вместе со своими товарищами принял неравной бой на высоте Исты-Корд в Аргунском ущелье. Там он совершил подвиг, но погиб. «Алёша уже в тумане, уже умирая, истекая кровью, даёт последнюю очередь и убивает Идриса – правую руку Хаттаба», – рассказал отец Героя.

Истинный героизм находится за гранью человеческих возможностей, подчеркнул он. «И это всегда осознанный выбор», – заключил Владимир Воробьёв.

Сегодня, 1 марта, День памяти воинов-десантников 6-й роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, погибших при исполнении воинского долга.

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