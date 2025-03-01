Михаил Теплинский: Подвиг 6-й роты навсегда останется символом воинской доблести воздушно-десантных войск

10:20, 01 марта 2025, ПАИ

Командующий ВДВ, Герой России генерал-полковник Михаил Теплинский записал видеообращение в День памяти воинов 6-й роты. Видео опубликовано в официальном телеграм-канале группы информационного обеспечения Воздушно-десантных войск Вооружённых сил России.

«Сегодня 25 лет со дня подвига 6-й парашютно-десантной роты. Это был один из самых драматичных моментов 2-й чеченской кампании. Банды международных террористов и чеченских сепаратистов, запертые в феврале 2000 года в горах, попытались совершить прорыв в Дагестан. Но на их пути встала 6-я парашютно-десантная рота 104-го полка 76-й дивизии. Десант не отступил. Рота шагнула в бессмертие, но победила, нанесла противнику такие потери, от которых он уже не оправился. Прорыв в Дагестан был сорван. Боевики, прекратив открытое противостояние с армией, перешли к партизанской борьбе», – отметил Михаил Теплинский.

Приняв неравный бой, десантники 6-й роты доказали, что десантная исключительность не просто слова. За три года специальной военной операции подвиг 6-й роты был уже многократно повторён, подчеркнул он.

«После войны, написав её историю, обязательно об этом расскажем. Но и после этого подвиг 6-й роты останется символом воинской доблести воздушно-десантных войск. Как когда-то фильм «В зоне особого внимания», словно магнитом, тянул в воздушно-десантные войска отважных мальчишек, так и десятки тысяч героев специальной военной операции показали на войне чудеса героизма, потому что были воспитаны на подвиге псковских десантников, с юности мечтая стать такими же героями, как воины 6-й роты», – сказал Михаил Теплинский.

1 марта – День памяти воинов-десантников 6-й роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, погибших при исполнении воинского долга.

1 марта 2000 года десантники 6-й роты 104-го полка 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознамённой ордена Суворова дивизии под командованием подполковника Марка Евтюхина вступили в неравный бой с боевиками Хаттаба под Улус-Кертом в Аргунском ущелье Чечни. 90 бойцов предотвратили прорыв 2,5 тысячи членов незаконных бандформирований, уничтожив 700 из них. За проявленный героизм 22 военнослужащим было присвоено звание Героя России, 69 солдат и офицеров награждены орденами Мужества, 63 из них – посмертно.