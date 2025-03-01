Следователи продолжают устанавливать виновных в нападении на псковских десантников в 2000 году

11:19, 01 марта 2025, ПАИ

Следственный комитет России продолжает работу по установлению лиц, принимавших участие в нападении на псковских десантников в 2000 году. Об этом сообщает СК России.

«Сегодня ровно четверть века со дня событий, произошедших в Аргунском ущелье в Чеченской Республике. В историю эти дни вошли как подвиг псковских десантников – бойцов, которые ценой собственной жизни остановили продвижение боевиков банды Басаева и Хаттаба и тем самым выиграли бесценное время для подхода подкрепления», – отметили в СК.

Напомним, что в ночь с 29 февраля на 1 марта 2000 года десантники 6-й роты 104-го полка 76-й Псковской дивизии ВДВ под командованием гвардии подполковника Марка Евтюхина вступили в неравный бой более чем с двумя тысячами бандитов на высоте 776.0. В результате кровопролитных боёв погибли 84 российских военнослужащих.

По этому факту в Следственном комитете России расследуется уголовное дело. Установлена причастность 51 лица, из них 28 осуждены за участие в банде и посягательство на жизнь военнослужащих и приговорены к длительным срокам лишения свободы. Семь лиц по уголовному делу объявлены в розыск.

«В отношении двух фигурантов уголовное преследование прекращено в связи с их смертью: они были ликвидированы при оказании вооружённого сопротивления. В отношении девяти участников уголовные дела рассматриваются судами. С пятью фигурантами проводятся следственные действия», – рассказали в СК.

Следователи продолжают устанавливать участников нападения, которые скрываются от правоохранительных органов. Привлечение к уголовной ответственности виновных в этом жестоком преступлении в отношении военнослужащих России не имеет срока давности, заключили в СК.