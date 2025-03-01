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Общество

Денис Буцаев: На стройке экотехнопарка в Палкинском районе набран хороший темп

На стройке экотехнопарка в Палкинском районе набран хороший темп, заявил генеральный директор ППК «Российский экологический оператор» Денис Буцаев на совещании с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым. Видео со встречи глава региона опубликовал в своём телеграм-канале.

Фото здесь и далее: скриншоты из видео, размещённого в телеграм-канале Михаила Ведерникова

«У нас действительно по стройке в настоящий момент набран хороший темп. Мы видим, что по общей строительной готовности мы прибавили плюс 8 % с 6 февраля. Достаточно неплохо всё по доставке оборудования. До 7 марта коллеги, я так понимаю, планируют фактически всё оборудование иметь на площадке. По монтажу оборудования у нас 29 % – плюс 16 % с нашего прошлого ВКС. Я так понимаю, что все остальные вопросы, благодаря нашей с вами слаженной работе решены», – отметил Денис Буцаев.

Ранее сообщалось, что на стройке экотехнопарка работает 225 человек.

Напомним, что проект реализуется во взаимодействии с Минприроды России и ППК «РЭО». Работа ведётся в рамках президентского нацпроекта «Экологическое благополучие».

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