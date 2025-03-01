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Памятные мероприятия в честь подвига 6-й роты прошли в Москве

Памятные мероприятия в честь подвига 6-й роты прошли в Москве у Центрального музея Вооруженных Сил России, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото пресс-службы правительства Псковской области

В митинге приняли участие представители Псковского землячества и сотрудники представительства правительства региона при Правительстве России. Участники церемонии возложили цветы к памятнику воинам-десантникам, который расположен перед входом в музей.

Кроме того, в храме Благовещения Пресвятой Богородицы в Сокольниках отслужили панихиду в память о погибших бойцах.

Напомним, что 1 марта 2000 года десантники 6-й роты 104-го полка 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознамённой ордена Суворова дивизии под командованием подполковника Марка Евтюхина вступили в неравный бой с боевиками Хаттаба под Улус-Кертом в Аргунском ущелье Чечни. 90 бойцов предотвратили прорыв 2,5 тысячи членов незаконных бандформирований, уничтожив 700 из них. За проявленный героизм 22 военнослужащим было присвоено звание Героя России, 69 солдат и офицеров награждены орденами Мужества, 63 из них – посмертно.

Инфографику о ходе боя смотрите здесь.

Ранее сообщалось, что память десантников 6-й роты почтили у мемориала «Купол» в Черёхе.

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