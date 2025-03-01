Выбраны три героя анимационных фильмов в честь 80-летия Победы, которые создадут в Псковской области

15:20, 01 марта 2025, ПАИ

Названы герои, про которых в Псковской области будут создавать анимационные фильмы в честь 80-летия Великой Отечественной войны. Об этом сказала врио председателя комитета по культуре региона Илианна Петрова в рамках заседания оргкомитета «Победа» под председательством губернатора Михаила Ведерникова. Видео с совещания глава региона опубликовал в своём телеграм-канале.

«Идёт работа над сценариями пяти анимационных фильмов, которые посвящены Героям Великой Отечественной войны. Уже выбраны три героя этих анимационных фильмов – это Мария Пынто, Клавдия Назарова и Михаил Харченко», – отметила Илианна Петрова.

Мария Пынто была разведчицей в партизанском отряде имени Чапаева. Она добывала ценные сведения о гарнизонах противника. Была жестоко убита гитлеровцами на 23-м году жизни. Девушка награждена орденом Отечественной войны I степени (посмертно). Статью о ней можно прочитать по ссылке.

Клавдия Назарова – Герой Советского Союза (посмертно), участница Великой Отечественной войны с 1941 года. С первых же дней войны создала и возглавила подпольную комсомольскую организацию, которая вела активную разведывательную и диверсионную работу.

Михаил Харченко возглавлял партизанский отряд, действовавший на территории Дедовичского района. С июля 1941 года по март 1942 года в боях в районе деревни Дедовичи командир партизанского отряда лично уничтожил свыше ста оккупантов. Весной 1942 года он провёл через тылы противника более двухсот продовольственных подвод в осаждённый город. Погиб Герой Советского Союза в бою 12 декабря 1942 года, прикрывая отход группы партизан в ходе разведывательной операции. Был удостоен звания Героя Советского Союза.