Экскурсия в память о подвиге 6-й роты пройдёт для молодёжи в Пскове

18:59, 01 марта 2025, ПАИ

5 марта состоится памятная экскурсия в комнату боевой славы 104-го гвардейского десантно-штурмового полка 76-й гвардейской парашютно-десантной дивизии. Мероприятие организовано Муниципальным штабом Центра подготовки волонтёрского корпуса 80-летия Победы на базе Псковского городского молодёжного центра. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского городского молодежного центра.

Экскурсия посвящена подвигу десантников 6-й роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка, которые 1 марта 2000 года проявили мужество и героизм в неравном бою с боевиками Хаттаба в Аргунском ущелье. Участники экскурсии смогут узнать больше об истории подразделения и его героях, чьи имена навечно вписаны в летопись отечественной военной славы.

Сбор участников состоится в 15:50 у памятника 6-й роте в деревне Череха. Участие бесплатное, количество мест ограничено, поэтому необходима предварительная регистрация.