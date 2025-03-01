Траурный митинг в память о десантниках 6-й роты прошёл в Орлецах

17:00, 01 марта 2025, ПАИ

Митинг прошёл сегодня, 1 марта, в 25-ю годовщину гибели бойцов 6-й роты 104-го полка 76-й десантно-штурмовой дивизии на кладбище в Орлецах. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.



Фото: Пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: Пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: Пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: Пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: Пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: Пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: Пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: Пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: Пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: Пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: Пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: Пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: Пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: Пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: Пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: Пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: Пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: Пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: Пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: Пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: Пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: Пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: Пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: Пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: Пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: Пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: Пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: Пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: Пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: Пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: Пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: Пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: Пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: Пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



































































К месту погребения героев пришли родные и близкие легендарных гвардейцев-десантников, военнослужащие, официальные лица сенатор Российской Федерации Алексей Наумец, депутат Государственной Думы, Герой РФ Владимир Шаманов, председатель областного Собрания депутатов Александр Котов, первый заместитель губернатора Вера Емельянова, врио командующего ВДВ Анатолий Концевой, врио командира 76-ой гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознаменной, ордена Суворова и Кутузова дивизии Абдулазиз Шихабидов.

На траурное мероприятие также прибыл глава Республики Алтай, председатель попечительского совета фонда «Памяти 6-й роты» Андрей Турчак. Почтить память героев-десантников пришли вице-спикеры регионального парламента Виктор Остренко и Армен Мнацаканян, депутат Алексей Севастьянов.

Траурный митинг начался с заупокойной литии в память о погибших воинах-десантниках. Поминальную службу совершил благочинный города Пскова протоирей Андрей Большанин.

Затем к родственникам погибших десантников обратился Андрей Турчак: «25 лет мы встречаемся на этом месте – месте памяти о беспримерном подвиге наших ребят, которые отдали свои жизни за нашу Родину, за ее неделимость и независимость. Традиционно эти тяжелые скорбные дни мы проводим вместе. От себя лично и от руководства фонда «Памяти 6-й роты» ещё раз хочу заверить родных и близких, что мы всегда были и будем вместе с вами. Вечная память нашим героям».

Врио командующего ВДВ Анатолий Концевой вспомнил день, когда 6-я рота встала на пути боевиков. «Это был тяжелый бой, каждому пришлось принимать решение на месте. Никто не отошёл, раненые стояли, все бились до конца. Чем силён воин? На этот вопрос можно ответить просто. Воин силён своей верой, духом и безграничной любовью к своей Родине. 6-я рота шагнула в бессмертие. Для нас это потеря, но это и наша слава», – сказал Анатолий Концевой, отметив, что на подвиге 6-й роты воспитываются последующие поколения десантников.

К своим однополчанам и родственникам погибших бойцов обратился бывший командующий ВДВ генерал-полковник Владимир Шаманов. «Сама погода сегодня скорбит вместе с нами. 1 марта 2000 года я находился в зоне спецоперации, такая же снежная погода была тогда. Десантники смело вступили в противоборство с превосходящими силами врага. Бились достойно, мужественно, и вписали золотые страницы в историю российского воинства», – сказал генерал-полковник.

Владимир Шаманов рассказал, что сыновья тех, кто героически сражался в Аргунском ущелье, сегодня продолжают дело своих отцов. «Эта прямая связь поколений – гарантия того, что традиции будут продолжаться, а пока они продолжаются, Россия непобедима», – заключил Герой Российской Федерации.

Врио командира дивизии Абдулазиз Шихабидов заверил, что в дивизии помнят каждого из 84 десантников, павших в неравном бою: «Благодаря общим усилиям, память о героизме солдат и офицеров 6-й роты жива по сегодняшний день. Сегодня задачи специальной военной операции с честью выполняет поколение, которое воспитывалось на подвиге 6-й роты. Их жизненный путь, их любовь к Родине и Воздушно-десантным войскам являются примером для всех нас. Вечная слава и вечная им память».

Перед собравшимися также выступила первый вице-губернатор Вера Емельянова: «Самые искренние соболезнования всем нам, нашей большой семье, чьё имя – 6-я рота. Бесконечная благодарность, память и слава всем нашим воинам-десантникам. Воинам, которые во все времена отстаивают честь нашей Отчизны».

От имени родителей погибших десантников на митинге выступила Дина Чугунова. Мать гвардии рядового Вадима Чугунова сказала, что спустя четверть века 6-я рота не забыта, родным оказывается помощь и поблагодарила за поддержку президента РФ Владимира Путина, губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, руководителя попечительского совета фонда Андрея Турчака и руководство дивизии.

«Всем низкий поклон, спасибо, что свято чтите память наших детей. Мы гордимся, что воспитали настоящих героев нашей Родины. В такое трудное время, которое переживает наша страна, хочу сказать, что мы поддерживаем нашего президента, мы всегда с ним, все его решения правильные. Мы хотим, чтобы наши внуки жили на независимой земле, чтобы мы были хозяевами здесь. Наши дети, наша 6-я рота ушла в бессмертие не зря», поделилась Дина Чугунова.

Собравшиеся почтили память погибших минутой молчания, к могиле бойцов возложили Гирлянду воинской Славы и цветы. Рота почётного караула прошла перед мемориалом торжественным маршем.

1 марта 2000 года десантники 6-й роты 104-го полка 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознамённой ордена Суворова дивизии под командованием подполковника Марка Евтюхина вступили в неравный бой с боевиками Хаттаба под Улус-Кертом в Аргунском ущелье Чечни.

90 бойцов предотвратили прорыв 2,5 тысячи членов незаконных бандформирований, уничтожив 700 из них. За проявленный героизм 22 военнослужащим было присвоено звание Героя России, 69 солдат и офицеров награждены орденами Мужества, 63 из них – посмертно. Инфографику, повествующую о ходе боя, можно увидеть здесь.