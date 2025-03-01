Михаил Ведерников – о 6-й роте: Такие примеры героизма – это часть современной истории

19:19, 01 марта 2025, ПАИ

О значимости подвига десантников 6-й роты рассказал губернатор Псковской области Ведерников на телеканале «Россия-24» автору сюжета о 6-й роте Зинаиде Курбатовой.

«Это в крови и в культурном коде жителей не только Пскова, а всей Псковской области. Испокон веков мы стояли на порубежье, первыми принимали удары. И если говорить о наших мобилизованных, о десантниках, о разведчиках второй бригады – ребята одни из первых приняли участие в специальной военной операции и выполняли самые сложные задачи. В Псковской области, наверное, нет ни одной семьи, которая не была бы связана с военными. И в первую очередь, конечно, с легендарной 76-й дивизией», – отметил он.

Весть о гибели шестой роты тогда потрясла весь регион, добавил глава Псковской области. «Это не будет преувеличением сказать, что проститься с нашими героями пришел весь город. Большое количество экскурсий сюда приезжают. Деткам тоже рассказывают об этом подвиге. Такие примеры героизма, мужества – это часть современной истории», – подчеркнул Михаил Ведерников.

Напомним, что 1 марта – День памяти воинов-десантников 6-й роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, погибших при исполнении воинского долга. Сегодня траурные митинги прошли на кладбище в Орлецах и возле мемориала «Купол» в Черёхе.