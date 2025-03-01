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Борис Елкин: Подвиг 6-й роты – истинное воплощение патриотизма и безграничной силы духа

Подвиг 6-й роты – это не просто запись в исторических хрониках, а истинное воплощение патриотизма и безграничной силы духа, отметил глава Пскова Борис Елкин в своем Telegram-канале.

Борис Елкин: Подвиг 6-й роты – истинное воплощение патриотизма и безграничной силы духа. Фото: Telegram-канал Бориса Елкина

«Каждый год, в первый день весны, к монументу «Купол» съезжаются люди со всей страны, чтобы выразить свою признательность и благодарность псковским десантникам за их храбрость и отвагу», - сказал он.

Сегодняшний день напоминает о том, как важно сохранять единство и веру в собственные силы, ведь именно это позволяет русскому народу преодолевать любые трудности, подчеркнул глава Пскова.

Напомним, что 1 марта – День памяти воинов-десантников 6-й роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, погибших при исполнении воинского долга. Сегодня траурные митинги прошли на кладбище в Орлецах и возле мемориала «Купол» в Черёхе.

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