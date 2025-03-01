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Митрополит Матфей совершил заупокойное богослужение в 25-ю годовщину подвига воинов-десантников 6-й роты

Митрополит Псковский и Порховский Матфей совершил заупокойное богослужение у часовни великомученика Георгия Победоносца на территории 104 парашютно-десантного полка в поселке Черёха сегодня, 1 марта, в 25-ю годовщину героического подвига воинов 6 роты 104 парашютно-десантного полка 76 Черниговской десантно-штурмовой дивизии ВДВ. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковской епархии.

Митрополит Матфей совершил заупокойное богослужение в 25-ю годовщину подвига воинов-десантников 6-й роты . Фото здесь и далее: пресс-служба Псковской епархии

Ему сослужили: почетный настоятель воинского храма святого Александра Невского города Пскова протоиерей Олег Тэор и настоятель храма святого Александра Невского иерей Александр Короплясов с храмовым духовенством.

За богослужением молились глава республики Алтай Андрей Турчак, губернатор Псковской области Михаил Ведерников, сенатор от Псковской области Алексей Наумец, председатель Псковского областного Собрания Александр Котов, родные героев-десантников, представители командного состава дивизии ВДВ, ветеранских организаций, городской и областной администраций.

Перед началом литии к подножию мемориала «Купол» состоялось возложение гирлянды воинской Славы и цветов.

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