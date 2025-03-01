Анна Шуняева: Статуэтка «Народного признания» займёт почётное место рядом с другими наградами

22:20, 01 марта 2025, ПАИ

Статуэтка «Народного признания» займёт почётное место рядом с другими наградами, рассказала руководитель областной военно-патриотической поисковой общественной организации «След «Пантеры» Анна Шуняева в беседе с корреспондентом ПАИ.

Организация завоевала победа в номинации «Призвание». «Победа в премии – это признание работы всей нашей огромной организации. Я думаю, что мы делаем большой вклад в работу и региона, и вообще всей нашей страны, всего поискового движения. Победа в «Народном признании» – очень для нас трепетно, особенно в год 80-летия Победы и 30-летия нашей организации. Я думаю, что это значимый вклад и в нашу деятельность, и в деятельность региона», – отметила она.

По словам победительницы, статуэтка премии займёт почётное место рядом с другими наградами в офисе организации в Доме офицеров.

«Хочется поблагодарить и всё поисковое движение, и жителей Псковской области, и, конечно же, организаторов премии. Это огромная и нужная премия, потому что она помогает выявить талантливых людей в нашем регионе, поддержать их, чтобы они продолжали свои инициативы дальше», – заключила Анна Шуняева.