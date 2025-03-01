Память 6-й роты почтили представители профсоюзов Псковской области

21:01, 01 марта 2025, ПАИ

Память воинов 6-й роты 104-го полка 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии почтили представители профсоюзного движения Псковской области у памятника «Купол» в деревне Черёха Псковского района, сегодня, 1 марта. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе облсовпрофа.



Фото: пресс-служба Псковского облсовпрофа



Фото: пресс-служба Псковского облсовпрофа



Фото: пресс-служба Псковского облсовпрофа



Фото: пресс-служба Псковского облсовпрофа







Цветы к подножию памятника возложили председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов, председатели областных отраслевых профсоюзных организаций и сотрудники аппарата облсовпрофа.

«Профсоюзы России всегда были и будут со своей страной и Отечеством. Мы собрались здесь, чтобы отдать дань уважения и памяти тем, кто с честью выполнил свой долг. Эти герои отдали свои жизни за нас, за наш дом, за будущее наших детей. Мы не имеем права забывать их подвиг и жертвы. Честь и долг – это не просто слова, это те ценности, которые должны жить в наших сердцах. Мы обязаны помнить о том, что мирное небо над нами стало возможным благодаря мужеству и самоотверженности наших солдат. Никто не забыт, ничто не забыто», – отметил в своём выступлении Игорь Иванов.

Он также подчеркнул, что, чтить память героев, ратных подвигов – святой долг, особенно сегодня, когда Россия сражается на поле боя с нацисткой нечестью на Украине.

Напомним, что 1 марта 2000 года десантники 6-й роты 104-го полка 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознамённой ордена Суворова дивизии под командованием подполковника Марка Евтюхина вступили в неравный бой с боевиками Хаттаба под Улус-Кертом в Аргунском ущелье Чечни. 90 бойцов предотвратили прорыв 2,5 тысячи членов незаконных бандформирований, уничтожив 700 из них. За проявленный героизм 22 военнослужащим было присвоено звание Героя России, 69 солдат и офицеров награждены орденами Мужества, 63 из них – посмертно.

Инфографику о ходе боя смотрите здесь.