Урок мужества с участником Афганской войны прошёл для учащихся Печорского района

23:00, 01 марта 2025, ПАИ

Урок мужества провёл для старшеклассников Новоизборской школы участник Афганской войны майор в отставке Геннадий Корольков, пишет газета «Печорская правда».

Геннадий Корольков сам выпускник Новоизборской школы. С 1979 по 1984 год он проходил службу в Афганистане, награждён медалью «За боевые заслуги». Он отдал 25 лет службе в десантных войсках и после увольнения из армии работал водолазом в группе аварийно-спасательных подводных технических работ.

«С неподдельным интересом слушали старшеклассники рассказ о деятельности Псковской областной военно-патриотической организации «След «Пантеры», которая занимается поиском без вести пропавших солдат Красной армии на территории Псковской области, поиском родственников найденных бойцов, военно-патриотическим воспитанием молодёжи», – отметила в газете.

Геннадий Корольков с 2009 года активно занимается поисковым движением и участвует в «Вахте Памяти». За большой личный вклад в развитие и популяризацию поискового движения в Псковской области Геннадий Корольков награждён почётной грамотой губернатора Псковской области.

«Я желаю вам, ребята, всегда думать о будущем, не забывать прошлое, любить свою Родину, не бояться трудностей, хорошо учиться, любить своё Отечество и никогда не забывать о тех, кто защищал и сейчас защищает нашу Родину», – обратился к учащимся Геннадий Корольков.

Напомним, что 2025 год объявлен в России Годом защитника Отечества.