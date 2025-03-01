Ирина Лыкова: Победа в «Народном признании» – это достойная награда для нас

23:20, 01 марта 2025, ПАИ

Победа в «Народном признании» – это достойная награда, отметила руководитель детского медицинского центра «Здоровый ребёнок» Ирина Лыкова в беседе с корреспондентом ПАИ.

Детский медицинский центр «Здоровый ребёнок» в Пскове удостоен общественной премии Псковской области «Народное признание – 2024» в номинации «Сервис». «Я считаю, что это достойная награда для нас. Мы стараемся, мы растём, мы совершенствуем свои услуги и сервис», – подчеркнула руководитель центра.

Она отметила, что статуэтка премии займёт место в самом крупном офисе организации.

«Мы переживали за победу, потому что салон флористики, Себеж – они с нами конкурировали очень сильно, шли в голосовании рядышком, нас разделяли буквально несколько процентов. Но мы достойные соперники, достойные конкуренты», – заключила Ирина Лыкова.