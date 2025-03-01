Ирина Лыкова: Победа в «Народном признании» – это достойная награда для нас
Победа в «Народном признании» – это достойная награда, отметила руководитель детского медицинского центра «Здоровый ребёнок» Ирина Лыкова в беседе с корреспондентом ПАИ.
Детский медицинский центр «Здоровый ребёнок» в Пскове удостоен общественной премии Псковской области «Народное признание – 2024» в номинации «Сервис». «Я считаю, что это достойная награда для нас. Мы стараемся, мы растём, мы совершенствуем свои услуги и сервис», – подчеркнула руководитель центра.
Она отметила, что статуэтка премии займёт место в самом крупном офисе организации.
«Мы переживали за победу, потому что салон флористики, Себеж – они с нами конкурировали очень сильно, шли в голосовании рядышком, нас разделяли буквально несколько процентов. Но мы достойные соперники, достойные конкуренты», – заключила Ирина Лыкова.
Премия «Народное признание» прошла в 15-й раз. Её учредителями являются Псковское агентство информации и средства массовой информации, входящие в медиахолдинг Псковской области.
В этом году в премии было десять номинаций – это «Бизнесмен года», «Открытие», «Рекорд», «Талант», «Призвание», «Инициатива», «Сервис», «Событие», «Поступок», «Наша марка». В жюри премии вошли десять человек. Возглавил его губернатор Псковской области Михаил Ведерников.
О ходе премии можно прочитать в специальном сюжете ПАИ.
Официальные хештеги мероприятия – #НародноеПризнание #ПремияПАИ.
Анна Шуняева: Статуэтка «Народного признания» займёт почётное место рядом с другими наградами
Митрополит Матфей совершил заупокойное богослужение в 25-ю годовщину подвига воинов-десантников 6-й роты