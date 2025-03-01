Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Ирина Лыкова: Победа в «Народном признании» – это достойная награда для нас

Победа в «Народном признании» – это достойная награда, отметила руководитель детского медицинского центра «Здоровый ребёнок» Ирина Лыкова в беседе с корреспондентом ПАИ.

Детский медицинский центр «Здоровый ребёнок» в Пскове удостоен общественной премии Псковской области «Народное признание – 2024» в номинации «Сервис». «Я считаю, что это достойная награда для нас. Мы стараемся, мы растём, мы совершенствуем свои услуги и сервис», – подчеркнула руководитель центра.

Она отметила, что статуэтка премии займёт место в самом крупном офисе организации.

«Мы переживали за победу, потому что салон флористики, Себеж – они с нами конкурировали очень сильно, шли в голосовании рядышком, нас разделяли буквально несколько процентов. Но мы достойные соперники, достойные конкуренты», – заключила Ирина Лыкова.

Ирина Лыкова: «Победа в «Народном признании» – это достойная награда для нас». Фото: Андрей Кокшаров

Премия «Народное признание» прошла в 15-й раз. Её учредителями являются Псковское агентство информации и средства массовой информации, входящие в медиахолдинг Псковской области.

В этом году в премии было десять номинаций – это «Бизнесмен года», «Открытие», «Рекорд», «Талант», «Призвание», «Инициатива», «Сервис», «Событие», «Поступок», «Наша марка». В жюри премии вошли десять человек. Возглавил его губернатор Псковской области Михаил Ведерников. 

О ходе премии можно прочитать в специальном сюжете ПАИ.

Официальные хештеги мероприятия – #НародноеПризнание #ПремияПАИ.
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












01 марта 2025

Память десантников 6-й роты почтили в муниципалитетах Псковской области
01 марта 2025

Ирина Лыкова: Победа в «Народном признании» – это достойная награда для нас
01 марта 2025

Урок мужества с участником Афганской войны прошёл для учащихся Печорского района
01 марта 2025

Анна Шуняева: Статуэтка «Народного признания» займёт почётное место рядом с другими наградами
01 марта 2025

95-летие отмечает газета «Пушкинский край»
01 марта 2025

Память 6-й роты почтили представители профсоюзов Псковской области
01 марта 2025

Митрополит Матфей совершил заупокойное богослужение в 25-ю годовщину подвига воинов-десантников 6-й роты
01 марта 2025

Борис Елкин: Подвиг 6-й роты – истинное воплощение патриотизма и безграничной силы духа

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...