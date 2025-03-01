Порядок в любви и делах: чего ждать от марта

23:56, 01 марта 2025, ПАИ

В ближайшее время многие из нас окажутся в ситуациях второго и даже третьего шанса. Прогноз на первый весенний месяц от астролога и колумниста ПАИ Натальи Барановой.

Мартовскую астрологическую погоду формируют две ретроградные планеты – Венера и Меркурий, коридор затмений и день весеннего равноденствия. Для одного месяца это слишком много событий сразу. Ключевая тема месяца – наведение порядка и формирование контуров нового будущего. Март развернёт нас лицом к тому, что мы долго и упорно отказывались видеть в самих себе и в отношениях с окружающими. Чтобы узреть новые горизонты, сначала нужно разгрести старый хлам.

Месяц начинается на энергиях новолуния (очень иллюзорного и хаотичного), которое произошло 28 февраля, и развернувшейся в ретродвижение Венеры. Планета любви и красоты будет ретроградной до середины апреля. С 15 марта будет ретроградным ещё и Меркурий. А 14 марта открывается коридор затмений полным лунным затмением, закончится он 29 марта солнечным затмением. Прямо в середине коридора 20 марта наступает астрологический новый год и день весеннего равноденствия, Солнце входит в первый градус Овна и начинается новый отсчёт.

Самое лучшее, что мы можем сделать в марте, – это навести порядок во всех актуальных процессах, починить или закончить отношения, переосмыслить свои стратегии, разобраться в своих желаниях, понять, куда двигаться дальше. А вот для больших новых начинаний в марте практически нет подходящих периодов. Лучше сосредоточиться на том, что можно доделать, переделать и довести до нужной кондиции из уже имеющегося и начатого ранее. На фоне ретроградности Венеры и Меркурия весь месяц могут всплывать старые нерешённые и повторные ситуации, могут давать знать о себе партнёры из прошлого. Некоторые отношения могут действительно получить второй шанс, главное не действовать от безысходности и безнадёги. Тут главное быть честным с собой, если вы в неравноценных отношениях, ничего хорошего от повтора не выйдет. Но если вы по-настоящему сможете договориться о новых условиях и действовать иначе, может получиться что-то интересное. Для возобновления старых деловых договоренностей лучше всего подходит период с 6 по 12 марта.

Если новые начинания совсем не отложить и действовать необходимо, то лучше всего успеть в первой половине марта, с 1-го по 12-е число. Но если проект или начинание связаны с венерианскими темами – красота, мода, искусство, дизайн, товары для женщин, то имейте в виду, что дела пойдут с пробуксовками и могут не оправдать первоначальных ожиданий.

То же самое касается и любых крупных покупок или инвестиций. Лучше это отложить до середины апреля, но если совсем никак, успевайте в первой декаде марта.

Энергии марта хороши для творческих людей. Если вы художник в самом широком смысле слова, у вас может получиться что-то по-настоящему стоящее и интересное. Особенно продуктивна в этом смысле первая неделя марта. Если вблизи новолуния вам пришла в голову интересная идея, не отмахивайтесь от неё, дайте воплотиться в жизнь.

В период ретроградного Меркурия (продлится до 7 апреля) мы неизбежно столкнёмся с большим, чем обычно количеством мелких накладок и нестыковок, задержками в делах, ошибками и путаницей в документах, перебоями в поставках товаров. Вдвойне актуально, если вы работаете в сферах, связанных со СМИ, рекламой, связью, образованием, логистикой, транспортом, торговлей. В который раз повторяю, что демонизировать ретроградный Меркурий точно не стоит, просто надо учитывать особенности периода при планировании дел. Больше всего ретроградный Меркурий в этот раз будет влиять на Овнов, Весов, Раков и Козерогов.

В коридоре затмений, особенно в сами дни затмений, я также не рекомендую начинать новое и принимать важные решения. Больше всего нынешние весенние затмения повлияют на Дев и Рыб, особенно родившихся в конце своих знаков, и Овнов и Весов, родившихся в начале знаков. Об особенностях этого коридора напишу чуть позже. Но пока напомню, что лунное затмение больше про эмоции, а солнечное про внешние события. События, которые происходят в коридоре затмений, могут развиваться и аукаться потом в течение двух лет, особенно в первые полгода после затмения. Это касается как жизни отдельных людей, так и целых государств. Так что наблюдаем. А вот влиять на события и корректировать их в затмения практически невозможно.

В полнолуние и в затмение возрастает аварийность и количество преступлений, совершённых в состоянии аффекта. Будьте внимательны и аккуратны!