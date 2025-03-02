С Прощёным воскресеньем поздравила псковичей сенатор СФ Наталья Мельникова

13:07, 02 марта 2025, ПАИ

С Прощёным воскресеньем поздравила псковичей сенатор Совета Федерации от Псковской области Наталья Мельникова в своём телеграм-канале.

«Прощаем друг друга и с чистым сердцем готовимся войти в Великий пост. Пусть этот светлый день наполнит наши сердца теплом и прощением. Отпуская обиды, мы открываем сердца для добра и любви», - написала Наталья Мельникова.

Она пожелала, чтобы этот день стал началом пути к духовному обновлению и гармонии, временем избавления от всего, что тяготит душу, и надежды на самое светлое будущее.

«Пусть в каждом доме и в каждом сердце царят мир, понимание и искренняя любовь. Желаю всем душевного тепла, крепкого здоровья, благополучия и всего самого доброго! Пусть этот день принесет в вашу жизнь свет и радость», - добавила сенатор.

Здесь мы напомнили нашим читателям, что, по традиции, можно, а что нельзя делать в Прощёное воскресенье.