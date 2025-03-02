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Общество

Гигантский блинный пирог весом в полтонны испекли в России

Блинный пирог, который весит 500 кг, испекли в Петропавловской крепости во время праздника «Зажигай, сударыня Масленица». Об этом пишет ТАСС.

Для приготовления гигантского блинного пирога было использовано 3,5 тысячи блинов, 90 килограммов карамели и 70 килограммов бананов. Весь процесс занял 16 часов.

Создание такого масштабного блинного пирога стало настоящим испытанием команды на мастерство и выносливость, рассказала мастер-блинопёк Светлана Морозова. Пришлось работать всю ночь, выпекая блины, а затем в течение трёх часов собирать пирог с начинкой прямо в стенах Петропавловской крепости. Несмотря на сложность процесса, участие в таком грандиозном событии наполнило её невероятной энергией и гордостью, подчеркнула она.

Ранее сообщалось, что Масленицу отметили в районах Псковской области. О том, как прошло празднование, можно прочитать по ссылке.

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