Названы победители 97-й церемонии вручения премии «Оскар»

10:24, 03 марта 2025, ПАИ

Голливуд 2 марта приветствовал лучших из лучших на 97-й церемонии вручения премии «Оскар», делимся результатами награждения.

Церемония прошла предсказуемо, хотя не обошлось без сенсаций. Одним из самых обсуждаемых моментов стал триумф Майки Мэдисон, звезды нашумевшего фильма «Анора», которая обошла опытную Деми Мур в борьбе за награду.

Первый в истории российский актёр, номинированный на премию «Оскар», Юра Борисов уступил победу Кирану Калкину, что соответствовало большинству прогнозов экспертов. Однако Борисов всё-таки оказался в центре внимания премии.

«Брат, у тебя большое будущее, и ты в правильном месте», – похвалил нашего соотечественника американский актёр Роберт Дауни-младший.

Главным триумфатором вечера стала картина Шона Бейкера «Анора», завоевавшая целых пять статуэток, в том числе самую престижную награду за лучший фильм.

Победителем 97-й церемонии вручения примени «Оскар» в номинации «Лучший режиссёр» стал Шон Бейкер («Анора»). Статуэтку за лучшую мужскую роль забрал Эдриан Броуди («Бруталист»), а за лучшую женскую роль – Майки Мэдисон («Анора»).

Номинацию «Лучшая мужская роль второго плана» ждала вся Россия, но победу одержал Киран Калкин («Настоящая боль»). Овации за лучшая женская роль второго плана достались Зои Салдана («Эмилия Перес»).

За лучшую операторскую работу отметили Лола Кроули («Бруталист»), за лучший оригинальный сценарий – Шона Бейкера («Анора»), за лучший адаптивный сценарий – Питера Строана («Конклав»).

В номинации «Лучший международный фильм» выиграла картина «Я всё ещё здесь». Лучшим анимационным фильмом признан «Поток», лучшим документальным фильмом – «Нет другой земли».

Статуэтки за лучший оригинальный саундтрек увезёт с собой Даниэл Блумберг («Бруталист»), за лучший монтаж – Шон Бейкер («Анора»).

В номинациях «Лучшие визуальные эффекты» и «Лучший звук» победила «Дюна: Часть вторая». Хоррор «Злой» и мюзикл «Эмилия Перес» также получили по две награды.

В то же время фавориты гонки «Боб Дилан: никому не известный», номинированный в восьми категориях, и «Носферату» с четырьмя номинациями остались без заветных статуэток.

Ранее были названы главные претенденты национальной кинопремии «Ника», церемонии вручения которой состоится 24 марта.