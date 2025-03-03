Первые подснежники замечены в Псковской области
Первые подснежники распускаются в Псковской области. Фотографиями поделились жительницы Себежского района, сообщает газета «Призыв».
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Фото: Ольга Николашина, Ольга Сереброва / газета «Призыв»
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Фото: Ольга Николашина, Ольга Сереброва / газета «Призыв»
«Первые весенние подснежники», – отметили в редакции.
Добавим, что время распускания цветов зависит от климатической зоны, погоды весной в конкретный год и разновидности цветка.
Напомним, что в прошлом году одни из первых подснежников были замечены 25 марта.
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