Первые подснежники замечены в Псковской области

10:43, 03 марта 2025, ПАИ

Первые подснежники распускаются в Псковской области. Фотографиями поделились жительницы Себежского района, сообщает газета «Призыв».



Фото: Ольга Николашина, Ольга Сереброва / газета «Призыв»



Фото: Ольга Николашина, Ольга Сереброва / газета «Призыв»



«Первые весенние подснежники», – отметили в редакции.

Добавим, что время распускания цветов зависит от климатической зоны, погоды весной в конкретный год и разновидности цветка.

Напомним, что в прошлом году одни из первых подснежников были замечены 25 марта.