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Общество

Первые подснежники замечены в Псковской области

Первые подснежники распускаются в Псковской области. Фотографиями поделились жительницы Себежского района, сообщает газета «Призыв».

  • Первые подснежники распускаются в Псковской области
    Фото: Ольга Николашина, Ольга Сереброва / газета «Призыв»
  • Первые подснежники распускаются в Псковской области
    Фото: Ольга Николашина, Ольга Сереброва / газета «Призыв»

«Первые весенние подснежники», – отметили в редакции.

Добавим, что время распускания цветов зависит от климатической зоны, погоды весной в конкретный год и разновидности цветка.

Напомним, что в прошлом году одни из первых подснежников были замечены 25 марта.

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