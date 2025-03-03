Защитить себя от мошенников: как на «Госуслугах» установить запрет на выдачу кредитов

10:57, 03 марта 2025, ПАИ

С 1 марта россияне могут установить функцию самозапрета на кредиты, которая должна защитить граждан от мошеннических займов. Если финансовая организация заключит договор с человеком, у которого установлен запрет, она не сможет требовать от него исполнения обязательств по такому договору.

Рассказываем алгоритм действий, чтобы запустить новую услугу. Опция начнёт работать только после даты установления, на оформленные ранее кредиты и займы установка запрета не повлияет.

Для начала убедитесь, что у вас есть подтверждённая учётная запись на портале «Госуслуги». После авторизации найдите на портале услугу «Установление самозапрета», для быстрого поиска можно воспользоваться ассистентом портала Роботом Максом.

Внимательно заполните электронное заявление. Вам потребуется указать свои паспортные данные и ИНН.

Далее необходимо выбрать вид запрета: полный или частичный. Полный самозапрет означает, что ни очно, ни дистанционно взять кредит не получится. Частичный устанавливает запрет на дистанционное или очное и дистанционное получение кредита в банках либо микрофинансовых организациях.

Проверьте сформированные документы и подпишите любой электронной подписью (простой электронной подписью, усиленной неквалифицированной электронной подписью, усиленной квалифицированной электронной подписью). Ваше заявление будет обработано в течение 2 календарных дней.

Уведомления об установлении запрета придут от 4 квалифицированных бюро кредитных историй в личный кабинет. Дата,с которой начнёт действовать запрет, будет указана во вложении.

Важно знать, что самозапрет распространяется только на потребительские кредиты и займы. Ипотека, автокредиты и образовательные кредиты с государственной поддержкой не подпадают под действие запрета.

Снять запрет будет уже сложнее. Для этого понадобится приложение «Госключ» или усиленная квалифицированная электронная подпись и несколько дней на рассмотрение заявления.

Услуга является бесплатной и должна защитить граждан от действий мошенников.

Ранее сообщалось, какие законы вступают в силу с первого марта этого года.