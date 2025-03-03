Псков оказался на 79-м месте в строительном рейтинге городов России

12:15, 03 марта 2025, ПАИ

Псков оказался на 79-м месте в строительном рейтинге городов России. На каждого жителя города в начале 2025 года приходится 0,54 квадратных метра строящегося жилья. Такие данные приводит РИА Новости.

В качестве показателя, по которому ранжировались города, выступает как раз площадь строящегося жилья в многоквартирных домах на душу населения в 100 крупнейших городах России.

В рейтинге по объёмам строительства квартир в расчёте на душу населения лидируют Краснодар, Тюмень и Владивосток. В Краснодаре на каждого человека строится 4,27 квадратного метра жилья. В Тюмени и Владивостоке возводится более 4 квадратных метров на каждого жителя города.

Замыкают сотню Комсомольск-на-Амуре (0,01 кв. м), Мурманск (0,09) и Нижний Тагил (0,1).

Ранее сообщалось, что квартира в Пскове вошла в тройку самых дорогих на Северо-Западе.