Пропавший в Пскове мужчина найден погибшим
46-летний мужчина, пропавший в Пскове, найден погибшим, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
Уроженец города Опочки, который проживал в Пскове, без вести пропал 28 января.
Его тело было обнаружено 27 февраля в акватории реки Мирожки в районе улицы Я. Райниса в Пскове. По предварительным данным, мужчина скончался из-за переохлаждения. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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