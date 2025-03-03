Пропавший в Пскове мужчина найден погибшим

18:38, 03 марта 2025, ПАИ

46-летний мужчина, пропавший в Пскове, найден погибшим, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Уроженец города Опочки, который проживал в Пскове, без вести пропал 28 января.

Его тело было обнаружено 27 февраля в акватории реки Мирожки в районе улицы Я. Райниса в Пскове. По предварительным данным, мужчина скончался из-за переохлаждения. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.