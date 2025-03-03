Школу в Новоржеве закрыли на карантин из-за роста заболеваемости
Из-за роста заболеваемости школу в Новоржеве закрыли на карантин, сообщила глава Новоржевского района Любовь Трифонова.
Из-за резкого подъёма ОРВИ и превышения установленного порога заболеваемости Новоржевская средняя школа в Новоржеве закрывается на карантин с 3 по 9 марта, пояснила она.
При этом филиалы школы продолжат работать в штатном режиме.
Ранее сообщалось, что ученики двух школ в Красногородском районе переведены на дистант.
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