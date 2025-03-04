Пьяного водителя-рецидивиста задержали в Островском районе

12:03, 04 марта 2025, ПАИ

Мужчину в нетрезвом виде за рулем автомобиля задержали в Островском районе. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Автомобиль на трассе Санкт-Петербург – Невель в Островском районе остановили сотрудники ДПС днем 3 марта. Выяснилось, что машиной в состоянии алкогольного опьянения управлял 41-летний житель Пскова.

Напомним, что за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения назначается административный штраф в размере 30 тысяч рублей, а также лишение права управления транспортом на срок до 2 лет.

За повторное управление транспортным средством в нетрезвом виде следует уголовное наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет.

Отметим, один человек погиб и восемь пострадали в дорожно-транспортных происшествиях в Псковской области за прошедшую неделю.