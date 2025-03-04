Псковские тюльпаны против голландских: как проходит импортозамещение

09:36, 04 марта 2025, ПАИ

Несмотря на трудности, псковские фермеры продолжают активно развивать производство тюльпанов, заменяя импортные цветы на российском рынке. В преддверии Международного женского дня местные производители готовы радовать жителей региона свежими и красивыми цветами, поставляя их не только в Псков, Великие Луки и другие муниципалитеты Псковской области, но и в Санкт-Петербург и Великий Новгород.

Псковские производители отмечают рост спроса на российские цветы. «Продаются все цветы. Здесь вопрос суммы», – говорит Александр Кривенков («Тюльпаны. Дворик»). Он подчёркивает, что даже при росте цен псковичи не готовы отказываться от весеннего настроения.

Фермер Алексей Самохин соглашается, что спрос настолько велик, что «все тюльпаны уже проданы» и идёт сбор свежесрезанных цветов прямо из теплиц.

Однако путь к импортозамещению не обходится без сложностей. Проблемы с поставками качественных луковиц из Голландии, рост цен на них и волатильность курса валют – всё это сказывается на себестоимости производства цветов. Кроме того, отмечают производители, растёт стоимость на электроэнергию, упаковку и другие необходимые материалы.

За пять лет луковицы тюльпанов подорожали примерно в четыре раза. Тем не менее псковские производители не сдаются и находят решения, чтобы продолжать радовать покупателей.

«Пока, по крайней мере, выходим из ситуации. Но что дальше будет, не могу сказать», – рассказал Александр Кривенков.

В КФХ Алины Самохиной в этом году выращено 160 тысяч тюльпанов, производство уверенно развивается, не сбавляя темпы прошлых лет.

«Мы ищем и находим то, что нам нужно. Хотим всё равно подарить людям праздник», – поделился Алексей Самохин позитивным настроем на перспективы цветочного бизнеса в России.

Производители цветов в Псковской области также не исключают возможность расширения по выращиванию тюльпанов. В этом году фермер Иван Мельник вырастил 200 тысяч тюльпанов, но намерен расширять посадки.

«Мы держимся примерно на одном уровне. На следующий год планируем расшириться, но пока под вопросом. Ещё бы увеличить на 100 тысяч. Есть хороший инвестор, который сказал: «под меня выращивайте эти 100 тысяч, я буду забирать», – отметил он.

О ценах на тюльпаны в Псковской области читайте здесь.