Более 500 специалистов по работе с молодёжью прошли программы профподготовки за год

22:14, 04 марта 2025, ПАИ

В Псковской области более 530 специалистов, работающих с молодёжью, в 2024 году прошли программы дополнительной профессиональной подготовки Псковского областного института повышения квалификации работников образования. Об этом стало известно на заседании антитеррористической комиссии, которую провёл губернатор Псковской области Михаил Ведерников, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства региона.

В 2024 году проводились разнообразные обучающие мероприятия, направленные на улучшение профессиональной деятельности педагогов. Среди них были семинары-совещания, мастерские для воспитательных советников, круглые столы и конференции. За прошлый год специалисты Псковского областного института повышения квалификации работников образования реализовали десять программ дополнительного профессионального обучения, в которых приняли участие более 530 специалистов.

Также сотрудники сферы образования и молодёжной политике смогли принять участие в шести обучающих мероприятиях, которые были посвящены эффективным методам профилактики девиантного поведения и межведомственному взаимодействию с семьями в сложных жизненных ситуациях и другим актуальным вопросам.

Около ста специалистов в области образования в прошлом году дистанционно участвовали в профильном всероссийском форуме. В этом году работа по повышению квалификации специалистов продолжится, подчеркнули в пресс-службе правительства региона.