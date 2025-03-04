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Общество

О духовной помощи участникам СВО рассказала Мария Филонова

О духовной помощи участникам СВО рассказала руководитель регионального штаба Комитета семей воинов Отечества, общественный помощник губернатора Мария Филонова на совещании с главой региона Михаилом Ведерниковым. Видео встречи он опубликовал в своём телеграм-канале.

Михаил Ведерников встретился с Марией Филоновой. Скриншот видео, размещённого в телеграм-канале Михаила Ведерникова

«Спасибо нашим батюшкам, потому что они откликаются на любые вопросы. Бывает так, что ребята приезжают на два-три дня и есть запрос обвенчаться. Например, храм Александра Невского всегда нам в этом помогает. Я уже не раз была свидетелем таких замечательных событий», – отметила Мария Филонова.

Ранее сообщалось, что более шести тысяч обращений поступило в штаб Комитета семей воинов Отечества Псковской области за два года.

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