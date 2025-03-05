3авод по производству деталей для судостроения и нефтедобычи посетил в Острове Михаил Ведерников

11:38, 05 марта 2025, ПАИ

Завод по производству электроконвекторов ПАО «Вектор» посетил губернатор Псковской области Михаил Ведерников во время рабочего визита в Островский район сегодня, 5 марта, передаёт корреспондент ПАИ.

Генеральный директор предприятия Дмитрий Адамович провёл главе региона экскурсию по цехам завода, показал весь цикл производства и познакомил с оборудованием, уточнив, что в работе используется и иностранные, и отечественные станки.

Михаил Ведерников поинтересовался, выпускает ли завод какие-то детали в рамках импортозамещения. Дмитрий Адамович ответил, что «Вектор» успешно импортозаместил компоненты, применяемые в приборостроении. «Раньше закупали в Китае или Европе, а сейчас у нас. Ещё в этом году мы начали производство реле, которые используются в машино- и судостроении. А основное наше производство - конвекторы. Они нужны на нефте- и газодобывающих станциях. Очень пользуются спросом, после того как ушли наши западные партнеры», - рассказал гендиректор.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ





















Дмитрий Адамович также добавил, что заводу удалось нарастить производство изделий с полутора тысяч в 2018 году до 10 тысяч в день в 2022-м. «Мы справились, никого не подвели и до сих пор идём вперёд», - подчеркнул руководитель предприятия.

Губернатор уточнил, нужна ли заводу дополнительная поддержка. «Мы как раз направили заявку в Минпромторг на дополнительную субсидию в 95 миллионов рублей. Это для освоения производства подстроечных резисторов, крайне сложного изделия», - ответил Дмитрий Адамович.

Напомним, что директор завода «Вектор» Дмитрий Адамович был номинирован на Первую общественную премию «Народное признание 2024» в номинации «Бизнесмен года».

Добавим, что до визита на завод Михаил Ведерников уже успел побывать в новом Центре культурного развития в Острове-2, который предложил сделать одной из основных концертных площадок Псковской области. Также губернатор заехал в открывшийся в декабре прошлого года кемпинг «Мандарин», владельцу которого рассказал, как можно задержать туристов на отдыхе дольше чем на одни сутки.