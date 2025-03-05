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Общество

Михаил Ведерников предложил сделать Центр культурного развития в Острове-2 одной из площадок кинофестиваля «Западные ворота»

Во время рабочего визита в Остров губернатор Псковской области Михаил Ведерников посетил первый в регионе Центр культурного развития, передаёт корреспондент ПАИ. На сегодняшний день это первый и единственный объект культуры, построенный в регионе «с нуля» в постсоветское время. Объект построен в течение 2022-2023 годов и введён в эксплуатацию в 2024 году.

Фото: ПАИ

Здание Центра культурного развития построено в военном городке Остров-2, где проживает примерно 33% населения города – более 6000 человек. Объект был необходим как базовая площадка для досуга жителей Острова-2. При этом восстановление расположённого неподалеку аварийного здания бывшего Дома офицеров требовало финансовых затрат, превышающих стоимость нового строительства.

Фото: ПАИ

Директор Центра культуры «Юбилейный», структурным подразделением которого стал Центр культурного развития, Надежда Никифорова рассказала, что в течение нескольких месяцев с момента открытия здесь появилось уже 10 кружков для детей и взрослых. «Есть теперь постоянная репетиционная база для народных коллективов Острова. Работает студия звукозаписи. Мы живем, развиваемся, очень много проектов ещё впереди, уверена, что мы их реализуем», - отметила Надежда Никифорова, добавив, что, помимо прочего, здесь также открылся и волонтёрский центр «80-летие Победы».

По её словам, жители Острова всех возрастов находят в Центре культурного развития занятия по себе и предлагают идеи по его развитию.

В беседе с губернатором Надежда Никифорова рассказала, что центру для полного комплекта не хватает занавеса, подъёмного механизма на сцене и сценического света.

«Мы договорились с главой района [Дмитрием Быстровым. - Ред.]. Возьмём на себя эти затраты, чтобы был показательный культурный центр. Здесь можно будет проводить любые мероприятия, в том числе сделать площадку кинофестиваля «Западные ворота», - отметил Михаил Ведерников.

По словам заместителя губернатора Ольги Тимофеевой, времени для подготовки достаточно. Фестиваль, напомним, традиционно проходит в июле. В этом году он посвящён 80-летию Победы.

Губернатор также предложил рассматривать новую площадку в Острове-2 в качестве одной из основных для концертов и выступлений артистов из других муниципалитетов. «Здесь поместится и Губернаторский симфонический оркестр, и детские коллективы», - сказал Михаил Ведерников.

Добавим, что в здании нового центра есть зрительный зал на 140 зрителей, кабинет хореографии, театральная студия, интерактивная зона для занятий с детьми и подростками, креативное пространство для молодёжи, творческая мастерская для ремесленников и художников и проведения мастер-классов, выставочное пространство. Губернатор осмотрел все имеющиеся площадки, пообщался с артистами и побывал на выставках.

Фото: ПАИ

Для оснащения Центра культурного развития в рамках федерального проекта «Культура малой Родины» в 2023-2024 годах выделено 3,6 млн рублей. На эти средства удалось приобрести колонки и микшерный пульт, кресла для зрительного зала, гардероб и другую мебель.

Фото: ПАИ

Центр культурного развития совмещает функции учреждения культуры, образовательного центра и общественного пространства для досуга островичей разных возрастов.

Напомним, Центр культурного развития, построенный в рамках реализации национального проекта «Культура», открыт в Острове 19 декабря 2024 года.

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