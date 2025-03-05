Михаил Ведерников предложил сделать Центр культурного развития в Острове-2 одной из площадок кинофестиваля «Западные ворота»

10:46, 05 марта 2025, ПАИ

Во время рабочего визита в Остров губернатор Псковской области Михаил Ведерников посетил первый в регионе Центр культурного развития, передаёт корреспондент ПАИ. На сегодняшний день это первый и единственный объект культуры, построенный в регионе «с нуля» в постсоветское время. Объект построен в течение 2022-2023 годов и введён в эксплуатацию в 2024 году.

Здание Центра культурного развития построено в военном городке Остров-2, где проживает примерно 33% населения города – более 6000 человек. Объект был необходим как базовая площадка для досуга жителей Острова-2. При этом восстановление расположённого неподалеку аварийного здания бывшего Дома офицеров требовало финансовых затрат, превышающих стоимость нового строительства.

Директор Центра культуры «Юбилейный», структурным подразделением которого стал Центр культурного развития, Надежда Никифорова рассказала, что в течение нескольких месяцев с момента открытия здесь появилось уже 10 кружков для детей и взрослых. «Есть теперь постоянная репетиционная база для народных коллективов Острова. Работает студия звукозаписи. Мы живем, развиваемся, очень много проектов ещё впереди, уверена, что мы их реализуем», - отметила Надежда Никифорова, добавив, что, помимо прочего, здесь также открылся и волонтёрский центр «80-летие Победы».

По её словам, жители Острова всех возрастов находят в Центре культурного развития занятия по себе и предлагают идеи по его развитию.

В беседе с губернатором Надежда Никифорова рассказала, что центру для полного комплекта не хватает занавеса, подъёмного механизма на сцене и сценического света.

«Мы договорились с главой района [Дмитрием Быстровым. - Ред.]. Возьмём на себя эти затраты, чтобы был показательный культурный центр. Здесь можно будет проводить любые мероприятия, в том числе сделать площадку кинофестиваля «Западные ворота», - отметил Михаил Ведерников.

По словам заместителя губернатора Ольги Тимофеевой, времени для подготовки достаточно. Фестиваль, напомним, традиционно проходит в июле. В этом году он посвящён 80-летию Победы.

Губернатор также предложил рассматривать новую площадку в Острове-2 в качестве одной из основных для концертов и выступлений артистов из других муниципалитетов. «Здесь поместится и Губернаторский симфонический оркестр, и детские коллективы», - сказал Михаил Ведерников.

Добавим, что в здании нового центра есть зрительный зал на 140 зрителей, кабинет хореографии, театральная студия, интерактивная зона для занятий с детьми и подростками, креативное пространство для молодёжи, творческая мастерская для ремесленников и художников и проведения мастер-классов, выставочное пространство. Губернатор осмотрел все имеющиеся площадки, пообщался с артистами и побывал на выставках.

Для оснащения Центра культурного развития в рамках федерального проекта «Культура малой Родины» в 2023-2024 годах выделено 3,6 млн рублей. На эти средства удалось приобрести колонки и микшерный пульт, кресла для зрительного зала, гардероб и другую мебель.

Центр культурного развития совмещает функции учреждения культуры, образовательного центра и общественного пространства для досуга островичей разных возрастов.

Напомним, Центр культурного развития, построенный в рамках реализации национального проекта «Культура», открыт в Острове 19 декабря 2024 года.