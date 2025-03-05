Учебный подрыв льда провели спасатели на вододроме войсковой части в Псковском районе

11:36, 05 марта 2025, ПАИ

Показательные взрывные работы по дроблению ледовых полей провели спасатели на вододроме войсковой части Псковского района. Об этом ПАИ сообщили в Управлении обеспечения деятельности в чрезвычайных ситуациях по Псковской области.

Учения проводились в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций, которые могут быть вызваны прохождением весенних паводковых процессов.

Ранее сообщалось, что пожарные учения провели на заводе в Великих Луках, а также на объектах железнодорожного транспорта.