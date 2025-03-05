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Общество

Учебный подрыв льда провели спасатели на вододроме войсковой части в Псковском районе

Показательные взрывные работы по дроблению ледовых полей провели спасатели на вододроме войсковой части Псковского района. Об этом ПАИ сообщили в Управлении обеспечения деятельности в чрезвычайных ситуациях по Псковской области.

Учебный подрыв льда провели спасатели на вододроме войсковой части в Псковском районе. Фото: ГКУ ПО «Управление ОД в ЧС»

Учения проводились в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций, которые могут быть вызваны прохождением весенних паводковых процессов.

Ранее сообщалось, что пожарные учения провели на заводе в Великих Луках, а также на объектах железнодорожного транспорта.

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Учебный подрыв льда провели спасатели на вододроме войсковой части в Псковском районе

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