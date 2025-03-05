Специалисты вынесли вердикт по повреждениям строящегося дома на улице Никольской

13:22, 05 марта 2025, ПАИ

Сотрудники комитета по региональному контролю и надзору Псковской области в среду, 5 марта, провели контрольно-надзорные мероприятия на стройке дома на ул. Никольской, где накануне обрушилась опалубка возводимого межэтажного перекрытия.

«Специалистами комитета проведен осмотр объекта. Каких-либо дефектов строительных конструкций не выявлено. Опалубка восстановлена. Монтажные работы продолжаются», – сообщил корреспонденту ПАИ председатель комитета Андрей Кирилёнок.

Напомним, 4 марта в социальных сетях появились фото стройки дома в микрорайоне Родина, на которых видна обрушившаяся опалубка.