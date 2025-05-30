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Общество

В России более 200 школьников удалили с ЕГЭ за два дня

В России более 200 школьников удалили с ЕГЭ за два дня, пишет РИА Новости со ссылкой на главу Рособрнадзора Анзора Музаева.

Фото: ПАИ

Анзор Музаев уточнил, что почти треть из них, или 70 человек, попались на использовании телефонов.

В эти дни школьники по всей России сдавали экзамены по русскому языку. Это самый массовый экзамен, собравший порядка 647 тысяч человек. Сегодня, 30 мая, в Псковской области более 2,5 тысячи выпускников сдают ЕГЭ по этому предмету.

В регионе среди предметов по выбору у выпускников лидируют обществознание (1 212 человек), профильная математика (1 056 человек) и биология (513 человек).

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