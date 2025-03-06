Псковские цветочные магазины делают ставку на отечественных производителей

09:41, 06 марта 2025, ПАИ

В Пскове набирает обороты тренд: всё больше цветочных магазинов отдают предпочтение продукции местных фермеров. «Если есть по качеству и по цене адекватные цветы российского производства, то я 100% выберу российского производителя. И я уже очень много лет работаю именно с нашим псковским производителем цветов по тюльпанам», – подчепкнула директор студии цветочного дизайна Елена Степанова в интервью телеканалу «Первый Псковский».

Выбор в пользу своего – это признание качества и конкурентоспособности псковских тюльпанов. Импортозамещение на цветочном рынке идёт полным ходом, позволяя местным производителям уверенно занимать свою нишу.

Однако, несмотря на позитивные тенденции, процесс не обходится без трудностей. Основная проблема – увеличение стоимости цветов, напрямую связанное с подорожанием луковиц, которые псковские фермеры закупают в Голландии.

Ранее сообщалось, что псковские тюльпаны успешно прошли проверку на качество.