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Общество

Асфальтовый памп-трек появился в Палкино

Асфальтовый памп-трек появился в парке отдыха в Палкино, сообщили ПАИ в Фонде инвестразвития Псковской области.

Здесь и далее фото Фонда инвестразвития Псковской области

Инвестор, реализующий инвестпроект по строительству хилинг-отеля на берегу озера Белая Струга в Палкинском районе, дополнительно выполнил обязательства по развитию социальной инфраструктуры.

В рамках заключенного с правительством Псковской области инвестиционного соглашения инвестор обустроил общественную территорию вдоль улицы Островской. На территории парка появился функциональный участок для отдыха жителей с асфальтовым памп-треком общей площадью 250–300 кв. м.

Памп-трек представляет собой специальную велосипедную трассу с чередованием ям, кочек и контруклонов, которая является замкнутой. Трек оборудован так, чтобы велосипедисты могли безопасно кататься, совершая прогулки по кругу или участвуя в товарищеских гонках.

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