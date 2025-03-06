Асфальтовый памп-трек появился в Палкино
Асфальтовый памп-трек появился в парке отдыха в Палкино, сообщили ПАИ в Фонде инвестразвития Псковской области.
Инвестор, реализующий инвестпроект по строительству хилинг-отеля на берегу озера Белая Струга в Палкинском районе, дополнительно выполнил обязательства по развитию социальной инфраструктуры.
В рамках заключенного с правительством Псковской области инвестиционного соглашения инвестор обустроил общественную территорию вдоль улицы Островской. На территории парка появился функциональный участок для отдыха жителей с асфальтовым памп-треком общей площадью 250–300 кв. м.
Памп-трек представляет собой специальную велосипедную трассу с чередованием ям, кочек и контруклонов, которая является замкнутой. Трек оборудован так, чтобы велосипедисты могли безопасно кататься, совершая прогулки по кругу или участвуя в товарищеских гонках.
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