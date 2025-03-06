Владельцы рекламного экрана в центре Пскова не смогли оспорить его демонтаж
Арбитражный суд Псковской области отказался признать незаконным демонтаж рекламного экрана на площади Ленина в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе суда.
Напомним, между ООО «Городской формат» и комитетом по управлению муниципальным имуществом города Пскова был заключен договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции. Но из-за задолженности по внесению оплаты в апреле 2024 года администрация Пскова уведомила ООО «Городской формат» об отказе от договора. 30 января экран демонтировали.
Решением Арбитражного суда Псковской области односторонний отказ администрации от договора признан законным.
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