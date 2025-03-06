Владельцы рекламного экрана в центре Пскова не смогли оспорить его демонтаж

11:57, 06 марта 2025, ПАИ

Арбитражный суд Псковской области отказался признать незаконным демонтаж рекламного экрана на площади Ленина в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе суда.

Напомним, между ООО «Городской формат» и комитетом по управлению муниципальным имуществом города Пскова был заключен договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции. Но из-за задолженности по внесению оплаты в апреле 2024 года администрация Пскова уведомила ООО «Городской формат» об отказе от договора. 30 января экран демонтировали.

Решением Арбитражного суда Псковской области односторонний отказ администрации от договора признан законным.