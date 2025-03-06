Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Владельцы рекламного экрана в центре Пскова не смогли оспорить его демонтаж

Арбитражный суд Псковской области отказался признать незаконным демонтаж рекламного экрана на площади Ленина в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе суда.

Фото: ПАИ

Напомним, между ООО «Городской формат» и комитетом по управлению муниципальным имуществом города Пскова был заключен договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции. Но из-за задолженности по внесению оплаты в апреле 2024 года администрация Пскова уведомила ООО «Городской формат» об отказе от договора. 30 января экран демонтировали.

Решением Арбитражного суда Псковской области односторонний отказ администрации от договора признан законным.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












06 марта 2025

Уникальные архитектурные элементы смогли сохранить при реконструкции Печорской лингвистической гимназии
06 марта 2025

Передатчики «7 НЕБА» установлены на самых высоких радиомачтах Псковской области
06 марта 2025

Владельцы рекламного экрана в центре Пскова не смогли оспорить его демонтаж
06 марта 2025

В локнянском лесу или на Псковском озере: «7 НЕБО» теперь слышно по всей области
06 марта 2025

Свыше 400 новых случаев рака молочной железы фиксируется в Псковской области ежегодно
06 марта 2025

Михаил Ведерников дал старт радиовещанию на всю область
06 марта 2025

Апрельское тепло придёт в Псковскую область
06 марта 2025

Начался радиомарафон, посвящённый запуску областного вещания радиостанции

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...