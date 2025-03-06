Уникальные архитектурные элементы смогли сохранить при реконструкции Печорской лингвистической гимназии

12:28, 06 марта 2025, ПАИ

Уникальные архитектурные элементы смогли сохранить при реконструкции Печорской лингвистической гимназии. Учреждение открылось в сентябре 2024 года, рассказал директор гимназии Олег Кузьминых в беседе с корреспондентом ПАИ.

Сегодня, 6 марта, учреждение посетил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

«Открытие школы было, конечно, немножко волнительным. Подрядчик заканчивал проект на три месяца раньше, поэтому мы в августе уже начали процесс переезда и установки оборудования. Мы здесь одной большой дружной командой готовились к началу учебного года», – отметил Олег Кузьминых.

Здание вызывает интерес даже у туристов, проходящих мимо, добавил он. «Конечно, приятно находиться в таком историческом здании. Всё оборудование в гимназии современное: акустика, пульты управления, освещение. Конечно, отдельных слов достоин актовый зал, где в том числе проводятся городские мероприятия», – подчеркнул Олег Кузьминых.

Первый камень здания был заложен в 1926 году, уточнил он. «Плитка, которая есть на первом этаже, была сохранена подрядчиком. Это была одна из целей работы. Кроме того, восстановлен питьевой фонтан в здании, а также элементы архитектуры на фасаде здания и утраченные элементы на крыше», – заключил директор гимназии.

В 2024 году в здании провели реконструкцию. Мероприятия по модернизации реализовали по поручению президента России в рамках регионального проекта «Современная школа» нацпроекта «Образование». На эти цели было выделено свыше 447 млн рублей.