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Общество

Парк Героев России появится на территории бывшего немецкого концлагеря «Шталаг-372» в Пскове

Парк Героев России в Пскове планируют сделать на территории бывшего немецкого концлагеря для военнопленных «Шталаг-372». Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на встрече с женами и вдовами военнослужащих, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства региона.

Фото Сергея Герасимова

«Согласились с мнением, что в микрорайоне Кресты это будет не совсем удобно для семей. Планируем его организовать на территории бывшего немецкого концлагеря для военнопленных Шталаг-372. Тем более Минобороны передает нам эти территории», – отметил губернатор.

По его словам, все новые мемориалы будут согласованы предварительно с семьями военнослужащих.

Напомним, что парк Героев в честь военнослужащих, павших при защите Отечества в наши дни, создадут в Пскове по решению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

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