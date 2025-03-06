Работу по улучшению системы оказания помощи детям и беременным в Псковской области отметили медики из Петербурга

17:13, 06 марта 2025, ПАИ

Итоги работы в Псковской области специалистов НМИЦ Педиатрического университета Санкт-Петербурга подвели на совещании в правительстве региона, сообщили ПАИ в региональном комитете по здравоохранению.

Эксперты находились в регионе с 4 по 6 марта. Группу возглавил проректор по национальным проектам и лечебной работе Юрий Петренко. Специалисты проанализировали качество взаимодействия между учреждениями здравоохранения всех уровней, преемственность между поликлиникой и стационаром, поделились успешными практиками и проектами, реализованными за последний период, а также обсудили планы на будущее.

«Спасибо коллегам, что приняли и предоставили всю необходимую информацию. В регионе нас интересовали не отдельные медицинские организации, а то, как функционирует система оказания медицинской помощи детям и ее развитие», — сказал на итоговой встрече Юрий Петренко.

Сотрудники Педиатрического университета отметили, что в Псковской области ведется активная работа по совершенствованию системы оказания помощи детям и будущим мамам. Благодаря налаженному взаимодействию между медицинскими учреждениями региона и федеральной клиникой СПбГПМУ пациенты могут получить высокотехнологичную помощь.

«Есть взаимопонимание, есть возможность точного реагирования на проблемы. Руководители здравоохранения области прислушиваются к мнению университета, к мнению ректора, главного неонатолога Минздрава России Дмитрия Иванова. Поэтому, на наш взгляд, образовалась устойчивая парадигма взаимодействия», — подчеркнул Юрий Петренко.

По итогу выезда федеральных специалистов будет выработан комплекс рекомендаций, направленных на совершенствование маршрутизации и повышение качества оказания помощи.

Заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова поблагодарила коллег за визит, помощь и сотрудничество: «Сегодня мы слышали и про положительные изменения, и про сложности, которые требуют своевременного решения. Наша цель — обеспечить каждому ребенку доступ к качественной медицинской помощи. Спасибо за внимание к нашему региону и помощь».

За время работы в регионе федеральные специалисты Педиатрического университета посетили Детскую областную клиническую больницу и несколько поликлиник Пскова, где изучили истории болезней пациентов и статистические показатели, пообщались с врачами и представителями администрации. Эксперты обсудили развитие акушерско-гинекологической службы. Специалисты провели лекции для сотрудников Псковского клинического перинатального центра и консультации пациентов. Работа продолжилась в детском отделении Псковский областной инфекционной клинической больницы. Также проведены визиты в лечебные учреждения, которые находятся вне областного центра.

Внимание уделили и будущим врачам. Состоялась встреча с молодыми специалистами, которые уже работают в Псковской области. Кроме того, прошла встреча со старшекурсниками медицинского факультета Псковского государственного университета.