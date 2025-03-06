Пскович, расправившийся с соседями из-за громкой музыки, оказался психически нездоров

17:40, 06 марта 2025, ПАИ

В Псковском районе направлено в суд уголовное дело в отношении мужчины, который убил соседей из-за громкой музыки. Об этом ПАИ сообщили в СУ СК РФ по Псковской области.

По версии следствия, днём 2 сентября 2024 года обвиняемый пришёл в квартиру соседей и нанес проживавшим там мужчине и женщине множественные колотые ранения, после чего скрыл следы преступления, выкинув орудие преступления и свою одежду. От полученных повреждений пострадавшие скончались на месте происшествия. Злоумышленник был недоволен слишком громкой музыкой.



По ходатайству органов следствия обвиняемый был заключён под стражу, затем его отправили в психиатрический стационар.

Психолого-психиатрическая экспертиза установила наличие у него психического заболевания и показала, что в момент совершения убийства он не осознавал фактический характер своих действий и не мог ими руководить. В связи с этим уголовное дело с утвержденным постановлением о применении принудительных мер медицинского характера направлено в суд для рассмотрения по существу.