Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Пскович, расправившийся с соседями из-за громкой музыки, оказался психически нездоров

В Псковском районе направлено в суд уголовное дело в отношении мужчины, который убил соседей из-за громкой музыки. Об этом ПАИ сообщили в СУ СК РФ по Псковской области.

По версии следствия, днём 2 сентября 2024 года обвиняемый пришёл в квартиру соседей и нанес проживавшим там мужчине и женщине множественные колотые ранения, после чего скрыл следы преступления, выкинув орудие преступления и свою одежду. От полученных повреждений пострадавшие скончались на месте происшествия. Злоумышленник был недоволен слишком громкой музыкой.

По ходатайству органов следствия обвиняемый был заключён под стражу, затем его отправили в психиатрический стационар.

Психолого-психиатрическая экспертиза установила наличие у него психического заболевания и показала, что в момент совершения убийства он не осознавал фактический характер своих действий и не мог ими руководить. В связи с этим уголовное дело с утвержденным постановлением о применении принудительных мер медицинского характера направлено в суд для рассмотрения по существу.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












06 марта 2025

В Печорском районе за продажу детских рюкзаков с нацистской символикой осудили предпринимателя
06 марта 2025

Пскович, расправившийся с соседями из-за громкой музыки, оказался психически нездоров
06 марта 2025

Партию сливочного сыра запретили ввозить в Россию через границу в Псковской области
06 марта 2025

Водитель скутера попал в больницу после ДТП в Великих Луках
06 марта 2025

Тело мужчины обнаружено на пепелище дома в Стругах Красных
06 марта 2025

Два пожара ликвидировали за последние сутки в Псковской области
06 марта 2025

17-летнего подростка задержали в Пскове за кражу продуктов из магазина
05 марта 2025

Более 49 миллионов рублей украли мошенники у жителей Псковской области с начала года

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...